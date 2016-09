Zürich - KION-Aktienanalyse von Analyst Sven Weier von der UBS: Sven Weier, Analyst der UBS, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Gabelstaplerherstellers KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) von 53 auf 61 Euro. So positiv die angekündigte Dematic-Übernahme für das Wiesbadener Unternehmen auch sein möge, berge sie auch das Risiko überschießender Markterwartungen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

Den vollständigen Artikel lesen ...