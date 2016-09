Zürich (awp/sda) - In sechs von achtzehn ausgewählten Grossstädten weltweit ist der Immobilienmarkt überhitzt. Am grössten ist die Gefahr eines starken Einbruchs der Hauspreise im kanadischen Vancouver. In der Schweiz, in Zürich und Genf, dagegen ist dies nicht zu befürchten. Neben Vancouver besteht das Risiko einer Immobilienblase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...