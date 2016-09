Die Deutsche Bank hat die Einstufung für BASF vor Zahlen am 27. Oktober auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Er rechne mit einem schwachen dritten Quartal, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Dienstag. Die Ergebnisqualität dürfte sich aber verbessert haben, da die Schwäche vor allem aus dem rückläufigen Ölpreis, Verkäufen in der Öl- und Gasfördersparte sowie aus dem Bereich Chemikalien resultiere. Das höherwertige Spezialitätengeschäft hingegen dürfte stärker gewachsen sein. Die Jahresziele sollte der Chemiekonzern bekräftigen./ck/tav

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0020 2016-09-27/12:12

ISIN: DE000BASF111