Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Syngenta vor Zahlen am 25. Oktober auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Franken belassen. Der Umsatz in lokalen Währungen dürfte im 3. Quartal im Jahresvergleich um 2,8 Prozent gesunken sein, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer Studie vom Dienstag. Dabei dürfte die Schwäche im Lateinamerika-Geschäft das Wachstum in anderen Regionen ausgebremst haben. Da die Aktie des Agrochemiekonzerns noch unter dem Übernahmeangebot von ChemChina notiere, bleibe sie bei ihrem Anlageurteil./ck/tav

AFA0030 2016-09-27/12:55

ISIN: CH0011037469