ZhongDe verhandelt über den Verkauf der Anteile an Chung Hua Environment Protection (Holding) Group Ltd.

ZhongDe Waste Technology AG / Schlagwort(e): Verkauf

27.09.2016 14:28

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Frankfurt, 27 September 2016 - ZhongDe Waste Technology AG ("ZhongDe" oder die "Gesellschaft") befindet sich mit einem Kaufinteressenten, der CAPITAL YIELD GROUP LIMITED, in Verhandlungen über den Verkauf ihrer Anteile an ihrer Tochtergesellschaft Chung Hua Environment Protection Assets (Holding) Group Ltd., Hong Kong ("Chung Hua") sowie der Anteile an den von Chung Hua gehaltenen operativ tätigen Unternehmen, die "Build-Operate-Transfer"- Projekte im Bereich der Müllverbrennungsdienste gegen Abfallentsorgung abwickeln.

Die Gesellschaft und der mögliche Kaufinteressent haben sich grundsätzlich auf eine Bewertung für Chung Hua von RMB 900.000.000, umgerechnet etwa EUR 121.000.000, verständigt.

Die Einzelheiten eines möglichen Vertrags über die Veräußerung der Anteile an Chung Hua werden derzeit zwischen den Parteien noch verhandelt. Der Aufsichtsrat hat der Fortsetzung der Vertragsverhandlungen mit dem potentiellen Käufer grundsätzlich zugestimmt. Der Abschluss des noch auszuhandelnden Anteilsveräußerungsvertrags steht jedoch noch unter dem Vorbehalt der abschließenden Zustimmung des Aufsichtsrats.

Kontakt:

ZhongDe Waste Technology AG David Chen Chief Representative Messeturm 25th floor Friedrich-Ebert-Anlage 49 60308 Frankfurt Tel.: +49 (0) 69 50956 5655 Fax: +49 (0) 69 50956 5520 E-Mail: david@zhongdetech.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: ZhongDe Waste Technology AG

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

ISIN DE000ZDWT018

