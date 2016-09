Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Orange SA von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 15,00 auf 16,50 Euro angehoben. Anders als viele Wettbewerber profitiere der französische Telekommunikationskonzern bereits von seinen Investitionen in das Fiberglasnetz, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer Studie vom Dienstag. So habe sich der Marktanteil zuletzt stabilisiert und die Free-Cashflow-Rendite erscheine nachhaltiger als die der Konkurrenz. Der Experte hob seine Schätzungen für das Festnetzgeschäft an./tav/gl

ISIN: FR0000133308