Die Baader Bank hat das Kursziel für STMicroelectronics von 7,30 auf 8,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Elektrifizierung von Autos habe einen Wendepunkt erreicht und dürfte in den nächsten zehn Jahren zu einem deutlichen Anstieg der Halbleiter-Komponenten je Fahrzeug führen, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Branchenstudie vom Dienstag zu europäischen Herstellern technologischer Hardware. Chiphersteller wie Infineon und STMicro seien gut aufgestellt, um an diesem Trend teilzuhaben./ck/gl

