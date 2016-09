Oldenburgische Landesbank AG: Allianz prüft strategische Optionen für OLB

Der Vorstand der Oldenburgische Landesbank AG (OLB) wurde durch die Allianz Deutschland AG und die Allianz SE darüber informiert, dass die Allianz verschiedene strategische Alternativen für die teilweise oder vollständige Reduzierung ihres Anteilsbesitzes an der OLB prüft und in diesem Zusammenhang auch Gespräche mit interessierten Parteien über einen möglichen Verkauf führt.

