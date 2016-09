Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta041/27.09.2016/19:00) - 27.9.2016. CA Immobilien Anlagen AG (die

"Gesellschaft") und Mag. Florian Nowotny einigten sich darauf, dass Mag. Nowotny

auf eigenen Wunsch vorzeitig per 30. September 2016 als Vorstand und CFO der

Gesellschaft ausscheidet. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft nahm das vorzeitige

Ausscheiden von Mag. Nowotny im Rahmen seiner heutigen Sitzung zustimmend zur

Kenntnis.



Weiters beschloss der Aufsichtsrat der Gesellschaft im Rahmen seiner heutigen

Sitzung, Dr. Hans Volkert Volckens mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsmitglied

und neuen CFO der Gesellschaft zu bestellen. Dr. Volckens ist Experte in den

Bereichen Recht, Steuern, Bilanzieren und Führen von Immobilienunternehmen in

herausfordernden Zeiten.



