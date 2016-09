Schwere Vorwürfe gegen niederländische Modeketten: Die überwiegend weibliche Belegschaft von zehn Produktionsanlagen in Indien sei zu 70 Prozent verschuldet, heißt es in einem NGO-Bericht. Grund seien die Hungerlöhne.

Niederländische Modeketten wie C&A zahlen einer Studie zufolge in indischen Textilfabriken so niedrige Löhne, dass sich viele Arbeiter verschulden müssen. Die überwiegend weibliche Belegschaft von zehn Produktionsanlagen in und um die Stadt Bangalore sei zu 70 Prozent verschuldet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...