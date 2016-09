Barclays senkt Eon auf 'Equal Weight' und Ziel auf 7,10 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Eon von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 7,70 auf 7,10 Euro gesenkt. Um die Bilanz des Energiekonzerns dürfte es trotz einer möglichen 2,4 Milliarden schweren Kapitalerhöhung auch weiterhin nicht zum Besten bestellt sein, schrieb Analyst Mark Lewis in einer Studie vom Dienstag. Zudem sei die Aktie im Branchenvergleich derzeit nicht gerade billig. Das neue Geschäftsmodell hält er jedoch für positiv, nicht zuletzt wegen des attraktiven, defensiven Wachstumsprofils.

Warburg Research hebt Lanxess auf 'Buy' - Ziel auf 61 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Lanxess nach der angekündigten Chemtura-Übernahme von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 49 auf 61 Euro angehoben. Der Zukauf sei positiv, da sich die beiden Spezialchemieunternehmen gut ergänzten, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer Studie vom Dienstag. Schwarz geht davon aus, dass die Chemtura-Aktionäre mangels eines weiteren Interessenten das Angebot annehmen werden. Er hob daher seine Umsatz- und Gewinnprognosen für 2017 und 2018 an.

Lampe hebt Infineon auf 'Alpha List'

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Aktien von Infineon auf seine "Alpha List" gehoben. Analyst Karsten Iltgen ließ die Einstufung in einer Studie vom Dienstag auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 18 Euro. Der Halbleiterkonzern biete eine der besten Möglichkeiten, von den Trends der Elektromobilität und Fahrerassistenzsysteme zu profitieren.

Lampe hebt HeidelbergCement auf 'Alpha List'

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Aktien von HeidelbergCement auf seine "Alpha List" gehoben. Die Einstufung ließ Analyst Marc Gabriel in einer Studie vom Dienstag auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 106 Euro. HeidelCement sei sein Branchenfavorit, der vom Abschluss der Italcementi-Übernahme profitieren dürfte.

Baader Bank streicht Lanxess von 'Top Pick List' - weiter 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat Lanxess von ihrer "Top-Pick"-Liste gestrichen, aber die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Nach dem kräftigen Kursanstieg am Vortag infolge der angekündigten Übernahme des US-Wettbewerbers Chemtura sei viel Positives nun bereits im Aktienkurs enthalten, begründete Analyst Markus Mayer in einer Studie vom Dienstag seinen Schritt. Seit der Aufnahme der Aktie in diese Liste am 14. Juli habe sich das Papier um mehr als 28 Prozent besser entwickelt als der Dax und um mehr als 19 Prozent im Vergleich zum Chemiesektor.

UBS hebt Ziel für Henkel auf 125 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel von 100 auf 125 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach Abschluss der Sun-Akquisition habe er sein Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern an den zusätzlichen Umsatz und die Finanzierungskosten des Deals angepasst, schrieb Analyst Nik Oliver in einer Studie vom Dienstag. Deshalb erhöhte er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2016 bis 2018 um 4 bis 7 Prozent.

Goldman hebt Ziel für Hugo Boss auf 45 Euro - 'Sell'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hugo Boss von 44,70 auf 45,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der bereinigte Bruttogewinn des deutschen Modekonzerns sollte bis 2018 weiter schrumpfen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer Sektorstudie vom Dienstag. Das neue Kursziel resultiere aus einem geänderten Bewertungsansatz für die Luxusgüterbranche.

Deutsche Bank hebt Ziel für Covestro auf 55 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Covestro <1COV.ETR> mit Blick auf die Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen von 46 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bayer-Kunststofftochter dürfte im dritten Quartal mit einem operativen Ergebniszuwachs (Ebitda) von 11,5 Prozent stark abgeschnitten habe, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Dienstag. Er hält einen positiveren Konzernausblick für 2016 für möglich, da das Polycarbonate-Geschäft noch bis 2018 stark laufen sollte. Zudem seien Margenverbesserungen bei Polyurethan machbar. Der Experte hob seine Gewinnschätzungen um 6 bis 9 Prozent.

SocGen hebt IBM auf 'Hold' - Ziel 160 US-Dollar

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat IBM von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 160 US-Dollar angehoben. Mit fortschreitender Konzentration auf das Digitalgeschäft dürften sich die Umsätze bis Ende 2017 stabilisieren und ab 2018 wieder wachsen, schrieb Analyst Richard Nguyen in einer Studie vom Dienstag. Er schob seine Bewertungsbasis um ein Jahr nach vorne und setzte einen höheren Bewertungsmaßstab an.

Credit Suisse hebt Orange auf 'Outperform' - Ziel auf 16,50 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Orange SA von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 15,00 auf 16,50 Euro angehoben. Anders als viele Wettbewerber profitiere der französische Telekommunikationskonzern bereits von seinen Investitionen in das Fiberglasnetz, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer Studie vom Dienstag. So habe sich der Marktanteil zuletzt stabilisiert und die Free-Cashflow-Rendite erscheine nachhaltiger als die der Konkurrenz. Der Experte hob seine Schätzungen für das Festnetzgeschäft an.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/mis

AXC0263 2016-09-27/21:35