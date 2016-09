Elon Musk hat eine Vision: Die Menschheit wird den Mars bewohnen und so zu einer multi-planetaren Spezies werden. Mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX will er diese Vision in die Realität umsetzen.

Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX will eine Kolonie auf dem Planeten Mars gründen und besiedeln. Irgendwann werde die Erde möglicherweise nicht mehr bewohnbar sein, dann sollten die Menschen über Alternativen verfügen, sagte SpaceX-Chef Elon Musk ...

