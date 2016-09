BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa steht vor einem kräftigen Ausbau ihrer Billigtochter Eurowings. Der Aufsichtsrat des Dax-Konzerns berät an diesem Mittwoch, ob 40 Flugzeuge samt Besatzungen vom Konkurrenten Air Berlin dauerhaft angemietet werden sollen. Das Kontrollgremium wird sich nach dpa-Informationen mit dem umfangreichen Leasing-Geschäft formal befassen und nicht nur vom Vorstand informiert. Voraussichtlich wird ein Zwischenstand präsentiert, weil der Vertrag mit dem federführenden Air-Berlin-Eigner Etihad noch endgültig ausgearbeitet werden muss.

Hintergrund ist die desolate finanzielle Lage der mit fast einer Milliarde Euro verschuldeten Air Berlin , die schon seit Jahren von Etihad mit immer neuen Millionenspritzen in der Luft gehalten wurde. Um die Kosten einzudämmen, will Etihad Medienberichten zufolge über das Eurowings-Geschäft hinaus die Tochter Niki und 14 von Tuifly geleaste Jets in ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem Touristik-Konzern Tui überführen. Die heutige Air-Berlin-Flotte von rund 140 Fliegern würde so nahezu halbiert.

Ebenfalls auf der Tagesordnung der Lufthansa-Aufsichtsräte steht die mögliche Komplettübernahme der bisherigen 45-Prozent-Beteiligung Brussels Airlines, die ebenfalls in die Eurowings eingegliedert werden könnte. Eurowings würde so zum drittgrößten Billigflieger Europas hinter Ryanair und Easyjet aufsteigen./ceb/DP/zb

