Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sell" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Fluggesellschaft schaffe es nicht, ihre Kostensituation in einem sich schnell ändernden Wettbewerbsumfeld signifikant zu verbessern, schrieb Analystin Monique Pollard in einer Sektorstudie vom Mittwoch. Denn die Überkapazitäten in der Branche beschleunigten den Preisverfall für Flugtickets./edh/tav

ISIN: DE0008232125