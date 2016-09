Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Jena, 28. September 2016 (pta008/28.09.2016/08:36) - Die NOXXON Pharma N.V.

(ISIN: NL0012044762, Symbol: ALNOX), ein Portfoliounternehmen der Deutsche

Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB), hat die Notierung und

Zulassung ihrer Aktien zum Handel (im Folgenden: "Listing") an der Alternext,

einem Marktsegment der Euronext Paris beantragt. Die Notierungsaufnahme erfolgt

prospektfrei, ohne öffentliches Angebot von Aktien und ist für den 30. September

2016 geplant. Ein entsprechendes ausführliches "Information Document" wurde

heute veröffentlicht.



Im Rahmen des Listings wurde die NOXXON Pharma AG gegen Ausgabe von Aktien der

NOXXON Pharma N.V. in diese eingebracht. Zusätzlich wandelte unter anderem der

Fremdkapitalgeber KREOS CAPITAL IV (Expert Fund) Limited, Jersey, eine Forderung

aus einem Venture Loan in Höhe von 7,0 Mio. EUR in Eigenkapital und erhielt

dafür 356.502 neue Aktien der NOXXON Pharma N.V. (im Folgenden: "Wandlung").

Zudem erfolgte eine prospektfreie Privatplatzierung von 132.079 neuen Aktien im

Volumen von 2,82 Mio. EUR bei den Bestandsinvestoren, an der sich die DEWB mit

einem Betrag von insgesamt 70 TEUR beteiligte. Die hierfür zugrunde gelegte

Bewertung basiert auf der vorangegangen Wandlung.



Die DEWB hält nach Einbringung der NOXXON Pharma AG in die NOXXON Pharma N.V.,

Wandlung und Privatplatzierung eine Beteiligung von 12,3 Prozent an der NOXXON

Pharma N.V. Auf Basis des sich aus den vorgenannten Transaktionen ergebenden

Referenzpreises für das Listing von 21,34 EUR je NOXXON-Aktie beträgt der Wert

des DEWB-Anteils 5,3 Mio. EUR. Bei einem derzeitigen Buchwert der Beteiligung

von 17,3 Mio. EUR entsteht bei der DEWB ein Wertanpassungsbedarf von 12,0 Mio.

EUR. Der Vorstand der DEWB geht jedoch davon aus, dass dieser Anpassungsbedarf

im Zuge der erfolgten Fremdkapitalrestrukturierung (Wandlung) angesichts des

Potenzials der NOXXON nur vorübergehend ist.



Das ausführliche "Information Document" ist auf den Internetseiten der Euronext

Paris unter http://www.euronext.com sowie der NOXXON Pharma N.V. unter

http://www.noxxon.com abrufbar.



(Ende)



