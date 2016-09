Die Wertpapierexperten der polnischen PKO Bank haben ihr Kursziel für die Titel der Raiffeisen Bank International (RBI) von 15,1 Euro auf 13,1 Euro gesenkt. Das Votum lautet unverändert auf "Hold".

Die Neueinschätzung ergibt sich aus einer Modellanpassung der PKO-Analysten. So wurden die Prognosen für die Zinseinnahmen gesenkt und die Annahmen für die Betriebsaufwendungen (Opex) erhöht. Daraus resultiert für den Wertpapierexperten Robert Brzoza von der PKO Bank ein um elf Prozent niedrigerer Nettogewinn für die Prognoseperiode 2016 bis 2018.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die PKO-Analysten 1,18 Euro für 2016, sowie 1,25 bzw. 1,43 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenprognose beläuft sich für 2016 auf 0,59 Euro je Titel, für 2017 und 2018 wird die Ausschüttung bei 0,63 bzw. 1,00 Euro je Papier gesehen.

Am Mittwochvormittag notierten die RBI-Titel an der Wiener Börse mit plus 2,63 Prozent bei 13,64 Euro.

