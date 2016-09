Constantin Medien AG: Strategie zur Neuausrichtung der Constantin Medien AG und des Constantin Medien-Konzerns beschlossen - Vorlage zur Entscheidung an die Hauptversammlung am 9./10. November 2016

28.09.2016 12:03

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Constantin Medien AG: Strategie zur Neuausrichtung des Constantin Medien- Konzerns beschlossen - Vorlage zur Entscheidung an die Hauptversammlung am 9./10. November 2016

Ismaning, 28. September 2016 - Der Vorstand der Constantin Medien AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Constantin Medien- Konzern strategisch neu auszurichten und diese Entscheidung der Hauptversammlung am 9./10. November 2016 zur Zustimmung vorzulegen.

Die vorgeschlagene neue Strategie sieht vor, den Constantin Medien-Konzern auf die Segmente Sport sowie Sport- und Event-Marketing zu fokussieren, nach Möglichkeit die Verwaltungskosten unter Auflösung bestehender Mehrfachstrukturen zu reduzieren und eine nachhaltige Verbesserung der Finanzierungsstruktur zu erreichen. In diesem Zusammenhang kommt auch die Veräußerung des Segments Film in Betracht.

Die Durchsetzung des Strategiewechsels erfordert möglicherweise die Ausnutzung der Rechte der Constantin Medien AG als Mehrheitsaktionärin der Highlight Communications AG. Das wiederum setzt die erfolgreiche Beendigung der laufenden Auseinandersetzungen mit der Stella Finanz AG voraus.

