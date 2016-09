Die kommunalen RWE-Aktionäre halten sich beim Börsengang der Ökostromtochter Innogy zurück: In der ersten Phase schließen viele Kommunen einen Beteiligung aus. Sie halten 24 Prozent an dem Versorger.

Die kommunalen Aktionäre des Energiekonzerns RWE ziehen beim Börsengang der Ökostromtochter Innogy nicht mit. "Wir werden uns in der ersten Phase nicht an Innogy beteiligen", sagte ein Sprecher der Dortmunder Stadtwerke DSW21.

In dem Unternehmen hat die Stadt ihre 23,6 Millionen RWE-Aktien gebündelt. Ausgeschlossen sei eine spätere Beteiligung aber nicht. Hierzu könnten auch RWE-Aktien verkauft werden. Rund 100 Kommunen halten etwa 24 Prozent an dem Versorger. Dieser bringt am 7. Oktober sein lukratives Geschäft mit Ökostrom, Netzen und dem Vertrieb an die Börse. Bei RWE verbleiben die schwächelnden Kohle- und Gaskraftwerke und der Energiehandel.

Dortmund ist mit einem ...

