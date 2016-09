Die Commerzbank hat Adidas nach Zahlen des Konkurrenten Nike auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die durchwachsenen Resultate des US-Sportartikelherstellers ließen anders als früher keineswegs Schlechtes für Adidas vermuten, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer Studie vom Mittwoch. Nike kämpfe mit ganz eigenen Problemen. So sollte das Wachstum des Dax-Konzerns in Nordamerika dürfte dank seiner Lauf- und Lifestyle-Produkte über dem des Rivalen liegen./tav/gl

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0035 2016-09-28/13:57

ISIN: DE000A1EWWW0