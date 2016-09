Genf (awp) - Die Anwendung von neuen Technologien im Finanzsektor wird laut UBS-CEO Sergio Ermotti Auswirkungen auf das Bankpersonal haben. "Wir befinden uns derzeit in einer Übergangsphase in welcher gewisse Arbeitsplätze abgebaut werden", sagte Ermotti an der Finanzmesse Sibos in Genf. Der Einsatz neuer technologischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...