28.09.2016 / 17:45 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Küsnacht, 28.09.2016. SevenOne Media (Schweiz) AG übt frühzeitig die ihr vertraglich eingeräumte Option aus und verlängert die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Goldbach Group Tochtergesellschaft Goldbach Media (Switzerland) AG.

Die Goldbach Media (Switzerland) AG vermarktet seit bald 20 Jahren ProSieben und seit 2011 das komplette Senderportfolio der SevenOne Media in der Schweiz. Dazu gehören die Erfolgssender SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und Puls 8. Nun hat sich die SevenOne Media (Schweiz) AG frühzeitig entschieden, ihre Verlängerungsoption auszuüben. Damit ist die erfolgreiche Partnerschaft für weitere Jahre gefestigt.

Andrea Haemmerli, Managing Director der SevenOne (Schweiz) AG freut sich über die gemeinsame Erfolgsgeschichte: "Wir haben in den letzten Jahren mit Goldbach Media ausgezeichnet zusammengearbeitet. Deshalb haben wir uns entschlossen, die Kooperation für die TV-Sender der SevenOne Media in der Schweiz frühzeitig einseitig zu verlängern. Wir ziehen diese Option als Ausdruck unseres Vertrauens in das professionelle Vermarktungsteam der Goldbach Media. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit Goldbach Media die erfolgreiche Vermarktung unserer Sender in der Schweiz in den nächsten Jahren weiter verstärken".

Für Alexander Duphorn, CEO Goldbach Media (Switzerland) AG zeichnet sich das Sender-Portfolio insbesondere durch innovative Eigenproduktionen und erfolgreiche internationale Formate aus: "Die Sender der SevenOne Media verfügten von Anfang über eine ausgeprägte Schweizer Affinität. Mit der Lancierung von Puls 8 bietet das Portfolio sogar einen reinen Schweizer Sender. Die individuell positionierten Sender decken alle Zielgruppen ab und schaffen so ein ideales Werbeumfeld für erfolgreiche TV-Kampagnen."

Weitere Informationen: Goldbach Group AG Jürg Bachmann

Leiter Kommunikation & Marketing / Public Affairs

+41 79 600 32 62 Juerg.bachmann@goldbachgroup.com www.goldbachgroup.com

Das Unternehmensprofil der Goldbach Group Die Unternehmen der Goldbach Group vermarkten und vermitteln Werbung in privaten elektronischen Medien mit Fokus TV, Radio, Digital out of Home, Online sowie Suchmaschinen- und Mobile-Marketing. Als unabhängiger Aggregator bietet Goldbach ihren Kunden Werbefenster, in denen gewünschte Zielgruppen unabhängig von ihrem Standort zum richtigen Zeitpunkt kommerzielle Informationen erhalten. Zum Kerngeschäft gehören Planung, Beratung, Kreation, Konzeption, Einkauf und die Abwicklung bis hin zur Prüfung des Mediaeinsatzes von elektronischen Off- und Online-Medien sowie Multiscreen-Kampagnen auf Basis von datengestützten Technologien.

Die Goldbach Group ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Swiss Reporting Standard, Valor 487094, ISIN CH0004870942, Valorensymbol: GBMN), hat ihren Sitz in Küsnacht ZH (Schweiz) und ist in den deutschsprachigen Ländern tätig.

Weitere Infos: www.goldbachgroup.com

