PARIS (Dow Jones)--Die europäische Wirtschaftspolitik kann nach Einschätzung von EZB-Ratsmitglied François Villeroy de Galhau mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht Schritt halten. Der Gouverneur der Banque de France warnte, dass die Passivität der Regierungen sowohl den Wohlstand Europas gefährden würden als auch die Wachstumsaussichten.

Die expansive Geldpolitik der EZB habe die Nachfrage angekurbelt und werde auch die Inflation anheizen. Doch um Arbeitsplätze zu schaffen und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, müssten die europäischen Regierungen in Sachen Wirtschafts- und Fiskalpolitik stärker an einem Strang ziehen, mahnte Villeroy de Galhau an. "Wir haben die Geldpolitik aktiv zur Anwendung gebracht, doch wir haben darin versagt, dem im ausreichenden Maße wirtschaftspolitische Maßnahmen folgen zu lassen", sagte er.

Das EZB-Ratsmitglied sprach sich für eine Finanzierungsunion aus, in der alle Überschüsse gebündelt und Investitionsvorhaben in der ganzen EU zugeführt werden. Dies setze allerdings eine Harmonisierung des Insolvenzrechts voraus und würde grenzüberschreitende Zusammenschlüsse im Finanzsektor fördern.

September 28, 2016 13:01 ET (17:01 GMT)

