BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Staatschef Francois Hollande wollen die Digitalisierung in Europa beschleunigen. Dazu zählt beispielsweise der Aufbau eines flächendeckenden Netzes mit dem leistungsfähigen Mobilfunkstandard 5G. "Wir wissen, dass wir als Mitgliedstaaten eine große Verantwortung tragen. Wir wissen, dass wir unsere Beiträge leisten müssen", sagte Merkel vor einem gemeinsamen Treffen mit Hollande, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und 20 europäischen Konzernchefs in Berlin.

Deutschland werde alles tun, um die Vorstöße der EU-Kommission für einen gemeinsamen digitalen Binnenmarkt zu unterstützen, sagte die Kanzlerin zu. Der französische Präsident will mit dem Ausbau der Infrastruktur wie Glasfaser die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die europäische Konzerne international in der ersten Riege mitspielen können. "Aus diesem Grund müssen wir in der Lage sein, nicht nur zu reagieren, sondern vor ihnen (den Wettbewerbern) zu sein", sagte Hollande vor der Gesprächsrunde am Mittwochabend.

EU-Kommissionschef Juncker sprach von einem "sexy Thema". Unter seiner Führung soll bis 2020 in jeder Stadt und jedem Dorf der EU mobiles Internet kostenlos zur Verfügung stehen. Für den Ausbau der Netze hält er Investitionen von 500 Milliarden Euro für nötig. Der nach ihm benannte Juncker-Plan, der bis 2022 verlängert wird, soll einen Teil der Investitionen mit öffentlicher Garantie mobilisieren. "Das ist jede Mühe wert, angesichts der wirtschaftlichen Lage, in der wir uns befinden", meinte der Kommissionspräsident. Die Digitalisierung biete die Chance auf viele neue Arbeitsplätze.

