Eigentlich wollte das Verteidigungsministerium den Kauf der Meads-Raketenabwehr bis Ende 2016 genehmigt bekommen. Doch schon vor Beginn des Projekts kam es zu Verzögerungen. Nun hat der Hersteller sein Angebot abgegeben.

Der Rüstungskonzern MBDA hat mit knapp zwei Monaten Verspätung sein Angebot zum Bau des milliardenschweren Raketenabwehrsystems Meads für die Bundeswehr abgegeben. "Das Angebot des Herstellers liegt uns jetzt vor", sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. "Wir werden es angesichts der unvermeidbaren Entwicklungsrisiken dieser Hochtechnologie sehr gewissenhaft prüfen, bevor es in einen Vertrag gegossen werden kann." Meads (Medium Extended Air Defense System) soll bei der Bundeswehr die alten Patriot-Batterien von Raytheon ersetzen.

Das Ministerium wolle das Rüstungsprojekt im Frühjahr kommenden Jahres ins parlamentarische Verfahren bringen, sagte die Ministerin. Sie antwortete damit auf die Frage, ob sie von einem Vertragsabschluss ...

