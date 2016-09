STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - Das "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" über den Indikator zum Konsumklima in Deutschland:

"Also alles in Butter? Nein! So sind die deutschen Verbraucher unter anderem wegen des Austritts der Briten aus der EU beunruhigt. Bei den zu erwartenden Auswirkungen des Brexit auf die deutsche Wirtschaft gibt es noch viele Fragezeichen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) prognostiziert eine Wachstumsdelle. Die politische Situation beim Handelspartner Türkei sorgt für Stirnrunzeln - und die sinkende Nachfrage aus China erst recht. Russland und Brasilien stecken in der Krise - und wenig optimistisch stimmt auch der Blick auf einen möglichen US-Präsidenten Donald Trump mit seinen Protektionismus-Fantasien."/al/DP/tos

