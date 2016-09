Die großen Notenbanktermine liegen hinter uns und Ernüchterung macht sich breit. Außer Japans BOJ war keine Notenbank gut für ernsthafte Überraschungen. Für die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen bleibt alles beim Alten. Die nach wie vor geringe Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Ausverkaufs bei den Bonds wirkt positiv auf die KGVs der Aktienmärkte. Aufgrund der letzten Einkaufsmanager-Indizes aus den USA und der Eurozone bleiben Aktien allerdings dem Risiko weiterer Gewinnrevisionen ausgesetzt.

