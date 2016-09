Die Konzeptstudie des BuddE, die Volkswagen auf dem CES in Las Vegas diesen Januar enthüllte, war erst der Anfang. Volkswagen meint es zumindest mittelfristig ernst mit seiner Elektrostrategie und will so den Dieselskandal vergessen machen. Wer dem VW I.D. auf seine Karosserie schaut, dem kommen dur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...