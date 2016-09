In einer Telefonkonferenz am Donnerstagvormittag wollte Unternehmenschef Stefan Pichler über Details des drastischen Umbauprogramms informieren. Mitgeteilt hatte die Airline die Pläne am Mittwochabend. Danach will Lufthansa bis zu 40 Flieger der zweitgrössten deutschen Airline samt Besatzungen für sechs Jahre anmieten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...