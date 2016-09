Das Städteranking von WirtschaftsWoche, ImmobilienScout24 und der IW Consult Köln ist der umfangreichste Kommunencheck in Deutschland. Wie das Ranking zustande kommt.

Untersucht wurden alle kreisfreien Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern (insgesamt 69). Das Ranking besteht aus mehreren Teilen: Das Niveauranking vergleicht Ist-Werte ausgewählter Kennziffern, also zum Beispiel die aktuelle Zahl der Baugenehmigungen. Das Dynamikranking betrachtet die Veränderungsraten in fünf zurückliegenden Jahren - also wie sich die Bauaktivitäten entwickelt haben. So lässt sich zeigen, welche Stadt sich unabhängig von ihrer ökonomischen Ausgangslage nach oben bewegt.

Die Bewertung erfolgt auf Basis von insgesamt 93 Einzelindikatoren (Niveau: 53, Dynamik: 40), die in vier unterschiedlich gewichtete Bereiche einfließen (Arbeitsmarkt, Wirtschaftsstruktur, Immobilienmarkt, Lebensqualität). Die Gewichtung orientiert sich daran, wie stark die Indikatoren auf die Zielvariablen hohe Beschäftigung und hoher Wohlstand wirken.

