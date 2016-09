Rüsselsheim/Paris (ots) -



Weltpremiere auf dem Pariser Automobilsalon: Ampera-e mit bester elektrischer Reichweite nach NEFZ in seinem Segment



Dieser Opel ist einfach elektrisierend: Auf dem heute beginnenden Pariser Automobilsalon revolutioniert der Rüsselsheimer Hersteller mit dem Ampera-e die Elektromobilität. Der Messestar bietet mit mehr als 500 Kilometer (elektrische Reichweite, gemessen basierend auf dem Neuen Europäischen Fahrzyklus in km: > 500; vorläufiger Wert) mindestens 200 Kilometer mehr Reichweite als der beste, derzeit angebotene Wettbewerber im Segment.



"Mit dem neuen Ampera-e setzen wir die größte Modelloffensive unserer Geschichte konsequent fort", sagt Opel-Chef Dr. Karl-Thomas Neumann. "Der Ampera-e mit seiner überragenden Reichweite beweist, dass Elektromobilität so voll alltagstauglich wird und dazu auch noch Spaß macht."



Die NEFZ-Werte sind besonders zu Vergleichszwecken wichtig. Der Testzyklus bildet allerdings kaum das alltägliche Verkehrsgeschehen ab. In der Realität beeinflussen Faktoren wie die Streckenbeschaffenheit, Wetterbedingungen, der Fahrstil oder die Zuladung die Reichweite. Daher hat Opel den Ampera-e zusätzlich einer Messung -angenähert an das nach dem WLTP-Fahrzyklus (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) definierte Geschwindigkeitsprofil (verkürzte Testprozedur) -unterzogen. Die WLTP-Werte kommen dem realen Fahrverhalten näher. Und auch hier überzeugt der Opel Ampera-e: Basierend auf diesem Entwicklungstest schätzen die Ingenieure die kombinierte WLTP-Reichweite auf über 380 Kilometer. Naturgemäß weicht die Reichweite im Alltagsbetrieb ab, da sie vom persönlichen Fahrstil und externen Faktoren abhängt.



Zum sorglosen Reisen über weite Distanzen kommt beim Ampera-e das Temperament eines Sportwagens: Die Leistung des Elektromotors entspricht 150 kW/204 PS. So gehören souveräne Ampelstarts oder Autobahnauffahrten ebenfalls zu den Paradedisziplinen des Ampera-e. Von null auf Tempo 50 beschleunigt der Elektro-Kompaktwagen mit einer Sportwagenzeit von nur 3,2 Sekunden. Und da die mit 60 kWh hochkapazitiven Batterien extra flach in platzsparender Unterflurbauweise angebracht sind, entstehen reichlich Platz für fünf Passagiere und ein Kofferraum mit dem Fassungsvermögen eines ausgewachsenen Kompaktklasse-Fünftürers. Dazu gibt's beste digitale Vernetzung mit OnStar und Smartphone-Integration in typischer Opel-Manier.



Opel-Chef Dr. Karl-Thomas Neumann erklärt: "Unser Ampera-e ist kein Öko-Luxus, kein Spielzeug, kein reiner Zweitwagen. Opel zeigt, dass dank innovativster Technologie Elektromobilität auch für ein viel breiteres Publikum erreichbar ist - Opel demokratisiert mit dem Ampera-e das Elektroauto."



Die Opel-Pressekonferenz zur Eröffnung des Pariser Automobilsalons findet heute um 12.15 Uhr statt und wird live auf den Opel-Mediaseiten gestreamt. Im Anschluss folgt eine weitere Pressemitteilung mit den Fotos der Weltpremiere des Ampera-e und zusätzlichen wichtigen Informationen zum neuen Elektroauto von Opel.



