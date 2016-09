Corestate Capital Holding S.A.: Billigung des Wertpapierprospekts und Kapitalerhöhung im Zuge einer Privatplatzierung

Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung

29.09.2016 10:11

CORESTATE Capital Holding S.A.: Billigung des Wertpapierprospekts und Kapitalerhöhung im Zuge einer Privatplatzierung

Am 29. September 2016 hat die Luxemburger Finanzmarktaufsichtsbehörde (CSSF) den Wertpapierprospekt der CORESTATE Capital Holding S.A. ("CORESTATE" oder "Gesellschaft") gebilligt und die Bescheinigung über die Billigung des Wertpapierprospekts an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht übermittelt.

Die Notierungsaufnahme der Aktien der CORESTATE ist für den 4. Oktober 2016 an der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Sämtliche 12.610.681 Aktien der Gesellschaft (ISIN LU1296758029/WKN A141J3) sollen in den Handel im Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

CORESTATE hat unmittelbar vor der Billigung des Wertpapierprospekts eine Kapitalerhöhung im Zuge einer Privatplatzierung zum Ausgabepreis von EUR 17 pro Aktie bei ausgewählten internationalen Investoren durchgeführt. Der Bruttoemissionserlös aus dieser Kapitalerhöhung lag bei rund EUR 43 Mio.

Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich von CORESTATE auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht werden.

CORESTATE Capital Holding S.A. Die CORESTATE Capital Holding S.A. ist ein vollintegrierter Immobilien- Investmentmanager und Co-Investor mit Sitz in Luxemburg sowie Büros unter anderem in Frankfurt, Zürich, London, und Singapur. Seit Gründung von CORESTATE im Jahr 2006 beläuft sich das Transaktionsvolumen auf ca. EUR 5,6 Mrd. CORESTATE begleitet seine Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Immobilien-Investmentprodukts und deckt dabei insbesondere das Deal Sourcing und die Entwicklung von Investmentprodukten, die Strukturierung und Durchführung von Transaktionen, die Immobilien Investment Management Services sowie die Entwicklung und Umsetzung von Exit-Strategien ab.

Investor Relations-Kontakt Henryk Deter / Mirko Koch cometis AG T: +49 0611 20585540 koch@cometis.de Pressekontakt Tom Zeller, Managing Partner Feldhoff & Cie. GmbH T: +49 69 264867715 M: +49 176 10430063 tz@feldhoff-cie.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A.

35 avenue Monterey L-2163 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +352 (26) 637222 Fax: +352 (26) 637245 E-Mail: info@corestate-capital.ch Internet: www.corestate-capital.ch ISIN: LU1296758029 WKN: A141J3

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt

Notierung vorgesehen Entry Standard

ISIN LU1296758029

