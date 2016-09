Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Schaeffler mit "Buy" und einem Kursziel von 18 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Sorgen des Marktes um nicht ergriffene Wachstumschancen seien unbegründet, schrieb Analyst Michael Raab in einer Studie vom Donnerstag. Der Automobilzulieferer investiere enorm in neue Mechatronik-Technologien, wobei die Chancen die Risiken überwögen. Potenzial biete zudem der Umbau der Industriesparte. Der Experte erwartet weiteres profitables Wachstum und einen starken Barmittelfluss gepaart mit der Aussicht auf steigende Dividenden./tav/zb durch die Megatrends Dies schrieb Analyst Michael Raab in einer Studie vom Donnerstag./tav

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0014 2016-09-29/10:48

ISIN: DE000SHA0159