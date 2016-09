EXCHANGE NOTICE, 29 SEPTEMBER 2016 SHARES



TECHNOPOLIS OYJ: TRADING WITH THE NEW SHARES ENDS



Trading with new shares of Tehcnopolis Oyj (TPS1VN0116) will end on 29 september 2016 due to merging of shares.



Trading code: TPS1VN0116 ISIN code: FI4000219308 Orderbook id: 126357



Nasdaq Helsinki, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260



**********************************************



TIEDOTE, 29.9.2016 OSAKKEET



TECHNOPOLIS OYJ: KAUPANKÄYNTI UUSILLA OSAKKEILLA PÄÄTTYY



Kaupankäynti Technopolis Oyj:n uusilla osakkeilla (TPS1VN0116) päättyy 29.9.2016 osakkeiden yhdistelyn seurauksena.



Kaupankäyntitunnus: TPS1VN0116 ISIN-koodi: FI4000219308 id: 126357



Nasdaq Helsinki, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260