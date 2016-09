Der Umbau der Commerzbank kostet etwa jeden fünften Mitarbeiter in den nächsten vier Jahren den Arbeitsplatz. Im Zuge der Strategie "Commerzbank 4.0", die der Vorstand am Donnerstag dem Aufsichtsrat vorlegte, ist die Streichung von 9600 der rund 45.000 Vollzeitstellen vorgesehen, wie die Bank am Donnerstag mitteilte.

