Nach einem knappen Jahr Bauzeit ist es heute soweit: IKEA eröffnet sein insgesamt 51. deutsches Einrichtungshaus in Wuppertal. Andreas Mucke (Oberbürgermeister Wuppertal), Peter Betzel (Geschäftsführer IKEA Deutschland), Johannes Ferber (Expansionschef IKEA Deutschland), Nicole Peper (stellvertretende Geschäftsführerin IKEA Deutschland) und Susanne Schweitzer (Einrichtungshauschefin IKEA Wuppertal) übergeben das Haus mit einer Baumpflanzaktion und dem Durchschneiden des Bandes um 10 Uhr offiziell an die Besucher.



"Die Eröffnung eines neuen Einrichtungshauses ist ein ganz besonderer Tag für uns. Wir freuen uns sehr darüber, dass es heute in Wuppertal soweit ist und wir den Weg für unsere Kunden aus der Stadt und der Umgebung in Zukunft kürzer machen", so Johannes Ferber.



Eröffnungsaktionen laden zum Erleben und Mitmachen ein



Unter dem Motto "Ihr macht ja Sachen! Wir auch!" hat IKEA die Wuppertaler schon im Vorfeld der Eröffnung dazu eingeladen, ihre Stadt aus ungewohnten Perspektiven zu entdecken: Schwebende Sessel und Betten, auf denen es sich gemütlich entspannen lässt, Skulpturen, die aus IKEA Möbeln entstehen, oder eine der höchsten Treppen Wuppertals, die zur Rutsche umfunktioniert wird - entlang der Haltepunkte der weltbekannten Schwebebahn gab es an insgesamt sieben Stationen jede Menge zu sehen und erleben.



Auch während der Eröffnungstage wird es bis Mitte Oktober viele Angebote, Mitmachaktionen, Gewinnspiele sowie weitere Überraschungen im Einrichtungshaus geben.



Viel Tageslicht und ein neues Ausstellungskonzept für Wohnzimmermöbel



Eine Besonderheit des IKEA Einrichtungshauses in Wuppertal ist die offene Fassadengestaltung mit viel Tageslicht. In der Markthalle erwartet die Besucher ein Bereich, der komplett aus Fensterfronten besteht - dort werden vor allem saisonale Artikel wie Gartenmöbel präsentiert.



Für die Wohnzimmerabteilung setzt IKEA in Wuppertal ebenfalls auf ein spezielles Konzept: Auf große Ausstellungsflächen für einzelne Produkte wie Sofas, Sessel oder Couchtische wird komplett verzichtet. Stattdessen steht vor allem das Zusammenspiel von Einrichtungsideen im Vordergrund. "Wir präsentieren dem Kunden unsere Wohnzimmermöbel genau so, wie er sie auch zu Hause nutzt. Deshalb ergänzen wir unsere ausgestellten Sofas zum Beispiel um Tische, Teppiche, eine gemütliche Beleuchtung oder passende Accessoires - je nach Stilrichtung kann das eher modern oder traditionell, aber auch puristisch oder verspielt sein. So bieten wir unseren Kunden noch mehr Auswahl und Inspiration", erläutert Susanne Schweitzer.



Die IKEA Mitarbeiter trifft der Besucher wahlweise im zentral gelegenen Wohnzimmer-Planungsbereich oder direkt auf der Ausstellungsfläche - und damit losgelöst von festen Beratungsständen. Auch digitale Lösungen kommen als Ergänzung zu den ausgestellten Produktvarianten zum Einsatz: Über Bildschirme mit Touchfunktion können sich die Besucher auf Wunsch ebenfalls einen Überblick über weitere Details zu den Sortimenten verschaffen.



Alternative Energien, viele Grünflächen und kostenlose E-Tankstellen



Nachhaltigkeit wird bei dem neuen Einrichtungshaus großgeschrieben: Für die Erzeugung von Strom und Wärme sowie für die Kühlung des Gebäudes im Sommer werden Photovoltaik und Geothermie genutzt. Die Beleuchtung im Einrichtungshaus erfolgt ausschließlich über LED-Lampen und für die Sanitäranlagen wird Regenwasser verwendet. Bei der Parkplatzgestaltung setzt IKEA auf viele Grünflächen. Das Konzept hierfür wurde im gemeinsamen Dialog mit Anwohnern, Vertretern der Umweltverbände NABU und BUND sowie der Stadt Wuppertal entwickelt.



An insgesamt vier Elektrotankstellen auf dem Parkplatz können Kunden ihr Elektrofahrzeug während des Besuchs kostenlos laden. Das Einrichtungshaus ist zudem mit einer eigenen Bushaltestelle an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Dank der neuen Fuß- und Radwege ist das Haus auch für Fußgänger und Radfahrer schnell und sicher erreichbar.



IKEA hat in das neue Einrichtungshaus in Wuppertal insgesamt rund 85 Millionen Euro investiert. Bis zur Eröffnung wurden rund 200 neue Mitarbeiter eingestellt - hinzu kommen noch etwa 100 erfahrene IKEA Kolleginnen und Kollegen aus anderen Einrichtungshäusern.



