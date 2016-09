Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für AB Inbev nach der Zustimmung der SABMiller-Aktionäre zur Fusion von 128 auf 138 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Zusammengehen beider Bierbrauer beginne in der Branche eine neue Ära, schrieb Analyst Anthony Bucalo in einer Studie vom Donnerstag. AB Inbevs Ziel könnte nun die Übernahme von Coca-Cola sein. Das neu gebildete Unternehmen mit einem Anteil von nahezu einem Drittel am Weltabsatz und der Hälfte der Branchengewinne biete für eine solche Transaktion eine starke Rückhand./tav/zb

ISIN: BE0003793107