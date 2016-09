Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bramsche (pta020/29.09.2016/12:25) - Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG wird am

heutigen Tage beim Amtsgericht Bersenbrück einen Antrag auf Einleitung eines

Schutzschirmverfahrens stellen. Hintergrund ist eine am 30.09.2016 auslaufende

Kreditlinie, deren Prolongation am heutigen Tage ungewiss geworden ist.



Das Schutzschirmverfahren steht Unternehmen offen, die sich in einer

wirtschaftlichen Schieflage befinden, aber noch zahlungsfähig sind und positive

Aussichten auf eine Sanierung haben. Sofern das Amtsgericht Bersenbrück dem

Antrag entspricht, hat die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG unter Beiordnung eines

vorläufigen Sachwalters drei Monate Zeit, um einen Insolvenzplan zur

nachhaltigen Sanierung des Unternehmens auszuarbeiten. Während dieser Phase ist

die Geschäftsführung der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG voll handlungsfähig. Die

Geschäftsführung geht davon aus, dass die Produktion voll umfänglich

weiterlaufen wird und somit Kundenaufträge ordnungsgemäß auch in der

Zukunft abgewickelt werden können.



DISCLAIMER

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gebr.

Sanders GmbH und Co. KG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gebr.

Sanders GmbH und Co. KG findet nicht statt und ist auch nicht beabsichtigt.

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen

Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht

erlaubt ist, verbreitet werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf

von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA oder an oder auf

Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities

Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert)

nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder

aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum

Kauf angeboten werden. Weder die Gebr. Sanders GmbH und Co. KG noch sonst eine

Person beabsichtigt, Wertpapiere der Gebr. Sanders GmbH und Co. KG in den USA zu

registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gebr. Sanders

GmbH und Co. KG in den USA durchzuführen.



Über die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG

Kerngeschäft der seit 130 Jahren bestehenden, inhabergeführten Sanders-Gruppe

ist die Entwicklung, die Herstellung und der internationale Vertrieb von

Bettwaren, insbesondere hochqualitativen Kissen und Bettdecken. Zu bekannten

Marken, die von Sanders vertrieben werden, gehören CLIMABALANCE®, ProPilo®,

Künsemüller und SANSIBAR®. Sanders mit Sitz im niedersächsischen Bramsche

fertigt mit mehr als 600 Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland und der

Ukraine für den Großhandel, Fachhändler und Warenhäuser, Möbelmärkte,

Discounter sowie die Bettwarenindustrie. Im Gesamtmarkt für Bettwaren (ohne

Matratzen) ist Sanders mit einem Marktanteil von rund 18 % nach einer Studie des

Verbandes der Deutschen Daunen- und Federindustrie aus dem Jahr 2012 Marktführer

in Deutschland. Sanders ist seit Oktober 2013 mit einer 5-jährigen Anleihe im

Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse notiert

(Börsenkürzel GS8B, WKN A1X3MD, ISIN DE000A1X3MD9).



Kontakt:

Gebr. Sanders GmbH & Co. KG

Maschstraße 2

49565 Bramsche

Internet: www.sanders.eu



Ansprechpartner Standortpresse:

Gebr. Sanders GmbH & Co. KG

Peter Andres

Tel.: +49 (0) 5461 804 201

Fax: +49 (0) 5461 804 96 201

E-Mail: pandres@sanders.eu



Ansprechpartner Finanzpresse:

B B G

Klaus-Karl Becker

Tel.: +49 (0) 172 61 41 955

E-Mail: kkb@b-bg.de



(Ende)



Aussender: Gebr. Sanders GmbH und Co. KG

Adresse: Maschstraße 2, 49565 Bramsche

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Peter Andres

Tel.: +49 5461 804 201

E-Mail: pandres@sanders.eu

Website: www.sanders.eu



ISIN(s): DE000A1X3MD9 (Anleihe)

Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Primärmarkt in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1475144700119



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 29, 2016 06:25 ET (10:25 GMT)