Die UBS hat die Aktie der Commerzbank nach der Ankündigung der neuen Strategie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,40 Euro belassen. Die Inhalte stimmten weitgehend mit den zuvor in der Presse kolportierten Berichten überein, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer Studie vom Donnerstag. Seine Schätzungen für die Erträge, die Kosten und die Gewinnentwicklung je Aktie (EPS) für 2020 seien aber weniger optimistisch als die der Bank. Die Commerzbank hat am Donnerstag ihre neue Strategie vorgestellt und dabei den Abbau von tausenden Stellen angekündigt./ck/tav

