Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für die Gea Group vor dem Kapitalmarktmarkt am 5. Oktober auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Veranstaltung in London sollte die Aktie des Maschinenbauers stützen, schrieb Analyst Sebastian Ubert in einer Studie vom Donnerstag. Ihm gefalle der verstärkte Fokus von Gea auf die widerstandsfähige und strukturelle wachsende Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wodurch die Preissetzungsmacht des Unternehmens gestärkt werden dürfte./ck/das

ISIN: DE0006602006