Die NordLB hat die Aktie der Lufthansa nach einer mit Air Berlin geschlossenen Absichtserklärung auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Mit der geplanten Anmietung von 40 Flugzeugen von Air Berlin sowie dem Interesse an der Komplettübernahme von Brussels Airlines könnte die Fluggesellschaft ihre Billigtochter Eurowings schnell ausbauen und eine kritische Masse erreichen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer Studie vom Donnerstag. Sie stiege zur europäischen Nummer drei nach Ryanair und Easyjet auf. Es sei aber zu erwarten, dass nicht alle Streckenrechte und Slots an Eurowings gingen, sondern die Wettbewerbsbehörden Einschränkungen aussprechen werden./ck/das

