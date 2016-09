WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflationsrate in Deutschland ist im September höher als erwartet ausgefallen. Die Verbraucherpreise seien um 0,7 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden laut vorläufigen Zahlen mit. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet. Dies ist die höchste Rate seit Mai 2015. Im August hatte die Rate noch bei 0,4 Prozent gestiegen.

Gegenüber dem Vormonat legten die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent zu. Hier war lediglich eine Stagnation erwartet worden. Im August waren sie unverändert geblieben.

Der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) legte im September gegenüber dem Vorjahresmonat voraussichtlich um 0,5 Prozent zu. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 0,3 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat stagnierte der HVPI. Dies war von Ökonomen erwartet worden.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den gesamten Währungsraum eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an. Sie versucht dies durch eine lockere Geldpolitik zu erreichen. Die endgültigen Ergebnisse zu den Inflationszahlen für August werden am 13. Oktober veröffentlicht./jsl/jkr/stb

AXC0170 2016-09-29/14:05