Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Commerzbank nach Bekanntgabe der Strategie bis 2020 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Die Maßnahmen seien zwar ermutigend, schrieb Analyst Nicholas Herman in einer ersten Reaktion vom Donnerstag. Die Ergebnisziele seien allerdings auch ambitioniert und die Bank habe in der Vergangenheit nicht immer geliefert. Der Markt dürfte bei seinen Erwartungen daher eine abwartende Haltung einnehmen, glaubt der Experte. Er will sein Bewertungsmodell nach dem Kapitalmarkttag Anfang Oktober anpassen./ag/das

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0040 2016-09-29/15:05

ISIN: DE000CBK1001