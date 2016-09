Die NordLB hat die Einstufung für die Commerzbank anlässlich der neuen Konzernstrategie auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Die neue Strategie bis 2020 sei ein erheblicher Einschnitt und läute den nächsten Umbruch in der Geschichte der Bank ein, schrieb Analyst Michael Seufert in einer Studie vom Donnerstag. Trotz der ambitionierten Sparpläne sei die in Aussicht gestellte Eigenkapitalrendite von 6 Prozent für 2020 mickrig. Die latente Ertragsschwäche sei aber bereits mehr als eingepreist, denn der Aktienkurs entspreche nur noch einem Viertel des Buchwerts./edh/das

