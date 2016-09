Die Wertpapierexperten der Raiffeisen Centrobank haben das Kursziel für die Titel von Schoeller Bleckmann-Oilfield (SBO) von 47,50 auf 60,00 Euro angehoben. Auch die Anlageempfehlung wurde von "Reduce" auf "Hold" heraufgestuft.

Das Expertenteam rund um Oleg Galbur der RCB stellt einen positiven langfristigen Ausblick einem kurzfristigen negativen entgegen. Dabei wurden besonders Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende Geschäftsjahr nach unten revidiert, es werde jedoch mit einem erhöhten Umsatz in den Folgejahren gerechnet. Auch eine "gesunde" Bilanz dürfte nach Angaben der Wertpapieranalysten positiv wirken. Der Ölkonzern sei bestens positioniert, meinten die Experten in ihrem Bericht weiter.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die RCB-Analysten Verluste von 2,93 und 0,53 Euro für 2016 und 2017. Im Folgejahr wird dann wieder mit einem Gewinn von 0,28 Euro gerechnet.

Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf jeweils 0,50 Euro für 2016 und 2017. 2018 wird eine Dividende von 1,00 Euro erwartet.

Am Donnerstag notierten die Titel von Schoeller Bleckmann-Oilfield an der Wiener Börse mit plus 9,89 Prozent bei 58,46 Euro.

Analysierendes Institut RCB

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sto/ger

AFA0044 2016-09-29/15:10

ISIN: AT0000946652