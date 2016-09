Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für ING vor dem Investorentag am 3. Oktober von 11,70 auf 11,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne mit einem guten Fortschritt bei der Eigenkapitalrendite des Finanzinstituts, schrieb Stefan Nedialkov in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Die harte Kernkapitalquote könnte positiv überraschen. Sein Kursziel habe er leicht angehoben, da er seinen Bewertungszeitraum um zwei Monate weiter in die Zukunft verschoben habe./ck/he

ISIN: NL0011821202