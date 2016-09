Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Buy" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Sein Kursziel für das Papier des britischen Pharmaunternehmens spiegele in angemessener Weise eine achtprozentige durchschnittliche jährliche Wachstumsrate beim Ergebnis je Aktie wider plus eine über dem Branchenschnitt liegende Dividendenrendite von etwa 5 Prozent, schrieb Analyst Peter Verdult in einer Branchenstudie vom Donnerstag./ck/he

ISIN: GB0009252882