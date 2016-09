Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bramsche (pta032/29.09.2016/16:25) - Das Amtsgericht Bersenbrück hat die

Geschäftsführung der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG heute darüber informiert, dass

dem Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens in Eigenverwaltung

stattgegeben wurde. Das Schutzschirmverfahren gewährt der Gesellschaft für einen

Zeitraum von drei Monaten, geschützt von Vollstreckungen und

Zwangsmaßnahmen der Gläubiger, die Handlungsfähigkeit im operativen

Geschäft.



Das Amtsgericht Bersenbrück hat Herrn Rechtsanwalt Michael Mönig, Münster, zum

vorläufigen Sachwalter ernannt.



(Ende)



Aussender: Gebr. Sanders GmbH und Co. KG

Adresse: Maschstraße 2, 49565 Bramsche

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Peter Andres

Tel.: +49 5461 804 201

E-Mail: pandres@sanders.eu

Website: www.sanders.eu



ISIN(s): DE000A1X3MD9 (Anleihe)

Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Primärmarkt in Düsseldorf



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1475159100148



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresSeptember 29, 2016 10:25 ET (14:25 GMT)