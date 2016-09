Die DZ Bank hat den fairen Wert für HeidelbergCement vor Zahlen und dem anschließenden Kapitalmarkttag von 83 auf 95 Euro angehoben. Die Einstufung wurde zugleich auf "Kaufen" belassen. Er rechne am 9. November mit einer positiven Quartalsbilanz des Baustoffe-Herstellers, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer Studie vom Donnerstag. Neben einer erfreulichen Nachfrageentwicklung für Baustoffe in Nordamerika und großen Teilen Europas, sollten die bis zuletzt günstigen Brennstoff- und Treibstoffpreise sowie leicht erreichbare Vergleichszahlen aus dem dritten Quartal 2015 für Unterstützung sorgen. Auch 2017 dürfte das Umfeld für HeidelCement positiv bleiben./ck/mis

