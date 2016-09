M E D I E N M I T T E I L U N G

Implenia verstärkt Länderorganisationen in Norwegen und Schweden - Petter Vistnes als bisheriger Regionenverantwortlicher übernimmt neu Aufgaben im Konzern

Dietlikon, 29. September 2016 - Implenia richtet ihre Marktbearbeitung in Skandinavien neu aus und verstärkt die Länderorganisationen in Norwegen und Schweden. Herr Stig Ingar Evje übernimmt ab 1. November 2016 die neue Verantwortung als CEO Implenia Norwegen und Herr Fredrik Björckebaum wird per 1. Oktober 2016 neu CEO Implenia Schweden. Frau Tone Bachke trägt zudem ab 1. Februar 2017 neu die Verantwortung für die Leitung des Corporate Center Skandinavien. Petter Vistnes - bisheriger Leiter Implenia Skandinavien - kehrt nach einer krankheitsbedingten Abwesenheit zurück und wird ab Mitte Oktober 2016 neu strategische Aufgaben am Konzernhauptsitz übernehmen. Formell scheidet er per 1. Oktober 2016 aus dem GEBO aus.

Mit der Verstärkung der Management-Strukturen in Norwegen und Schweden trägt Implenia dem lokalen Charakter des Geschäfts besser Rechnung und unterstreicht die zunehmende Bedeutung der nordischen Märkte für die weitere Entwicklung der gesamten Gruppe.

