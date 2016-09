Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bad Homburg (pta038/29.09.2016/17:40) - _CIC Activa LP erhält 70 % Beteiligung

an der Activa Resources LLC für USD 9,5 Mio.

_Neues Eigenkapital ermöglicht Teilrückzahlung der Kreditlinie und stellt Activa

Resources LLC neu auf

_CIC Activa LP wird primär durch CIC Partners in Dallas finanziert

_Änderung der Activa Resources AG Unternehmensanleihe geplant

_Abschreibungsbedingter Fehlbetrag im ersten Halbjahr in Höhe von EUR 3,02 Mio.

(nach HGB)



Bad Homburg, 29. September 2016. Activa Resources AG hat die am 10. August in

einem Letter of Intent (LOI) vorgesehene Beteiligung einer texanischen Private

Equity Gesellschaft an der Activa Resources LLC erfolgreich zum Abschluss

gebracht.



Gemäß der finalen Vereinbarung erhält die CIC Activa LP 70 % der Activa

Resources LLC für USD 9,5 Mio. Dadurch verbleiben 30 % der Anteile im Besitz der

Activa Resources AG. Zusätzlich zur ersten Eigenkapitalzufuhr hat sich die CIC

Activa LP verpflichtet mindestens weitere USD 2,5 Mio. Eigenkapital für den

Aufbau der Activa Resources LLC zur Verfügung zu stellen. Die Activa Resources

AG hat das Recht in Höhe ihres künftigen Anteils an allen künftigen Investments

bzw. an den Projektentwicklungen zu partizipieren. CIC Partners ist eine Private

Equity Gesellschaft die primär in die Energie-, Nahrungsmittel-, Restaurant- und

Gesundheitsbranche investiert.



Dieser Schritt war durch die anhaltende schwierige Lage am amerikanischen

Erdölmarkt unvermeidlich. Um den Fortbestand der Activa Resources AG zu sichern,

wird derzeit eine Gläubigerabstimmung vorbereitet. Durch diese sollen die

Bedingungen der Unternehmensanleihe 2013/2017 geändert werden.



Im Gegensatz zu den Vorjahren in denen stets freiwillig ein vollkonsolidierter

Halbjahresabschluss veröffentlicht wurde, wird ab sofort nur ein HGB Abschluss

erstellt. Wesentlicher Aspekt hierin ist, dass auf Anteile an verbundenen

Unternehmen (Activa Resources LLC) Abschreibungen nach HGB §253 Abs.3 in Höhe

von EUR 2,83 Mio. vorgenommen wurden, um den geänderten wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen im Ölmarkt Rechnung zu tragen. Daraus resultiert ein

Halbjahresfehlbetrag in Höhe von EUR 3,02 Mio. (ggü. einem Fehlbetrag in Höhe

von TEUR 314 im Vorjahr).



Der Halbjahresbericht 2016 enthält weitere Details zu den vom Vorstand und

Aufsichtsrat beschlossenen Maßnahmen und kann auf der Website der

Gesellschaft eingesehen und heruntergeladen werden. Download unter:

www.activaresources.com.



Der Vorstand



(Ende)



Aussender: Activa Resources AG

Adresse: Hessenring 107, 61348 Bad Homburg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Lars Kuhnke

Tel.: +49 69 7430 3700

E-Mail: activa-resources@gfei.de

Website: www.activaresources.com



ISIN(s): DE0007471377 (Aktie)

Börsen: Entry Standard in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



